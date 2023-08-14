Італія

Форвард чекає на завершення перемовин між клубами.

Австрійський нападник Марко Арнаутович цього трансферного вікна сповістив керівництво італійської Болоньї про те, що не бачить свого майбутнього в їхньому проєкті та хоче залишити команду.

Досвідчений 34-річний виконавець є добре впізнаваним на місцевому трансферному ринку, тож нові пропозиції працевлаштування не забарились.

При чому одразу від великих клубів — Рома, Мілан та туринський Ювентус контактували з представниками гравця та "россоблу", однак, судячи з останніх новин, ці перегони залишились за міланським Інтером.

Поміж зміями та футболістом досягнуто домовленість щодо контракту до 2025 року із зарплатнею в 3 млн євро за сезон.

Наразі тривають фінальні раунду перемовин на рівні клубів, тоді як Болонья наполягає на компенсації в 10 млн євро за гравця, угода з яким у неї чинна до 2025 року.

Нагадаємо, що Арнаутович у своїй тривалій кар’єрі вже грав у складі Інтера, але в якості орендованого на рік гравця нідерландського Твенте в сезоні-2009/10.

За минулий рік Марко провів 23 матчі, забивши 10 голів та віддавши один гольовий пас.