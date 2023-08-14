Італія

Тренер залишив свою посаду.

Андреа Абоді, міністр спорту Італії, оцінив рішення Роберто Манчіні піти з національної збірної Італії, підкресливши, що "плани були щойно складені".

58-річний тренер запалив світ італійського футболу, коли з’явилася новина про його несподівану відставку з посади в "адзуррі", що, здавалося, занурило національну збірну в хаос лише за 10 місяців до Євро-2024.

Лучано Спаллетті та Антоніо Конте зараз є фаворитами на цю роль, і призначення очікується найближчими тижнями. Наступний матч "скуадра адзурра" проведе 9 вересня, коли вони зустрінуться з Північною Македонією у відбірковому матчі Євро-2024.

Розмовляючи з Il Giornale через TMW, Абоді вперше обговорив, чому Манчіні пішов у відставку зі свого поста в "скуаді адзуррі".

"Відставка через ДВК (сертифікована електронна пошта, – ред.) – важливий і делікатний жест. Вибір потрібно поважати, але він має бути контекстуалізований, бо інакше все відносно. У мою роль не входить говорити, чому Манчіні більше не є тренером Італії.

Я дізнався про його відставку як і ви, зі сповіщеннями на моєму мобільному телефоні. Крім того, ніде не написано, що про таку подію необхідно заздалегідь повідомити міністра спорту.

Час покаже, добре це чи погано. Все відносно, залежить від результату далі. Плани були тільки зроблені, Манчіні поширив свій вплив на всі збірні, мабуть, плани були.

Те, що через тиждень все йде не так, не може бути нормальним. Конте чи Спаллетті? Якщо це жарт, я відповім серйозно, хто зараз скаже, хто з них зможе краще замінити тренера?" — підсумував він.