Італія

Бразильський фулбек перейшов з Монци до табору "нерадзуррі" на правах оренди з правом викупу.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання лівого захисника Карлоса Аугусто, права на якого належать Монці.

24-річний бразилець перейшов до табору "нерадзуррі" на правах річної оренди з обов'язковим правом викупу при виконанні певних умов.

За інформацією ЗМІ, у разі повноцінного трансферу Інтер заплатить Монці 13 мільйонів євро.

У минулому сезоні Карлос Аугусто провів на клубному рівні 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.