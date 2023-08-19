Італія

Український півзахисник повернувся до Італії.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального атакуючого півзахисника Руслана Маліновського, права на якого належать марсельському Олімпіку.

30-річний українець повернувся до Італії на правах річної оренди з правом викупу на постійній основі.



Всього Руслан Маліновський провів за Марсель 23 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асисти.

Сума, за яку Дженоа може викупити українського півзахисника, наразі невідома.