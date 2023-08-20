Італія

Завершилися два поєдинки у рамках першого туру Серії А-2022/23.

У рамках першого туру італійської Серії А Сассуоло приймав на своєму полі Аталанту та поступився з рахунком 0:2.

Спочатку орендований у Мілана Шарль Де Кетеларе у своєму дебюті за бергамасків відкрив рахунок на 84-й хвилині, а потім вже у компенсований час Надір Дзортеа зняв усі питання щодо переможця цього протистояння.

Сассуоло — Аталанта 0:2

Голи: Де Кетеларе, 84, Дзортеа, 90+3

У паралельному матчі Рома зустрілася на своєму полі зі Салернітаною.

Команди двічі обмінялися забити м'ячами, проте визначити сильнішого їм так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.

За Рому дублем відзначився Андреа Белотті, а за Салернітану — Антоніо Кандрева.

Рома — Салернітана 2:2

Голи: Белотті, 17, 82 — Кандрева, 36, 49