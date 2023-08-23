Італія

Іспанець може знову пограти за туринців.

Ювентус може втретє підписати Альваро Морату, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, туринський клуб може підписати іспанця, якщо команду покине Мойзе Кін, інтерес до якого виявляє Мілан.

Нагадаємо, що Мората виступав за Ювентус з 2014 до 2016 року, а потім у 2020-2022 роках.

Контракт Морати з Атлетіко розрахований до літа 2024 року.

Загалом Альваро провів 185 матчів за Ювентус: на його рахунку 59 голів і 39 асистів.