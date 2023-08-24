Італія

Це стало можливим завдяки відходу Хоакіна Корреа, що має статись незабаром.

Досвідчений чилійський нападник Алексіс Санчес у своїй професійній кар’єрі спробував сили в чотирьох із п’яти провідних європейських чемпіонатів, останній рік віддавши французькому Марселю.

Однак взаємини 34-річного виконавця та "провансальців" виявились швидкоплинними, і в підсумку він залишив клуб у якості вільного агента.

Так само, як і колись переходив до міланського Інтера з англійського Манчестер Юнайтед у 2020 році, а потім у аналогічному статусі залишив "змій" на користь "фокейців".

Проте, як повідомляє італійська преса, у "чорно-синій" частині історії життя Санчеса ще зарано ставити крапку.

Кількома днями раніше з’явилась інформація, що Алексісом цікавляться "нерадзуррі" в якості заміни Хоакіну Корреа на випадок трансферу аргентинця.

Судячи з останніх даних, Корреа таки залишить колектив, і, можливо, саме на користь Марселя, тоді як чилієць повернеться до Інтера на правах річної угоди із зарплатнею в 3 млн євро.

За минулий сезон Санчес відіграв 44 матчі, забивши 18 голів та віддавши три гольові передачі.