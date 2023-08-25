Італія

Форвард Інтера продовжить кар'єру у Франції.

Нападник міланського Інтера Хоакін Корреа цього літа стане новим гравцем марсельського Олімпіка. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 29-річний аргентинець перейде до табору "олімпійців" на правах оренди з обов'язковим правом викупу гравця на постійній основі за 10 мільйонів євро, якщо французький клуб потрапить до Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

За саму річну оренду Марсель заплатить "нерадзуррі" 2 мільйони євро. Невдовзі футболіст пройде медогляд у новому клубі.

У минулому сезоні Хоакін Корреа провів за Інтер 41 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив чотири голи та віддав три результативні передачі.