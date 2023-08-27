Італія

Українець вийде у стартовому складі.

У рамках другого туру чемпіонату Італії Дженоа вирушив на виїзд до Лаціо.

У стартовому складі гостей з'явився Руслан Маліновський. 30-річний півзахисник дебютує за свою нову команду.

Стартові склади:

Лаціо: Проведель, Марушич, Романьйолі, Казале, Ладзарі, Луїс Альберто, Катальді, Камада, Дзаккканьї, Андерсон, Іммобіле.

Дженоа: Мартінес, Васкес, Бані, Дрегушин, Сабеллі, Строотман, Бані, Френдруп, Маліновський, Альберт, Ретегі.

Матч Лаціо — Дженоа розпочнеться о 21:45.