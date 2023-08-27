Українець вийде у стартовому складі.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ, ФК ДЖЕНОА
27 серпня 2023, 20:59
У рамках другого туру чемпіонату Італії Дженоа вирушив на виїзд до Лаціо.
У стартовому складі гостей з'явився Руслан Маліновський. 30-річний півзахисник дебютує за свою нову команду.
Стартові склади:
Лаціо: Проведель, Марушич, Романьйолі, Казале, Ладзарі, Луїс Альберто, Катальді, Камада, Дзаккканьї, Андерсон, Іммобіле.
Дженоа: Мартінес, Васкес, Бані, Дрегушин, Сабеллі, Строотман, Бані, Френдруп, Маліновський, Альберт, Ретегі.
Матч Лаціо — Дженоа розпочнеться о 21:45.