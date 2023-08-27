Італія

Завершилися два поєдинки у рамках другого туру чемпіонату Італії-2023/24.

У рамках другого туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі Болонью, де не зміг переграти суперника.

Протягом зустрічі команди обмінялися двома забити м'ячами, проте визначити сильнішого їм так і не вдалося.

Ювентус - Болонья 1:1

Голи: Влахович 80 — Фергюсон 24

Ювентус: Перін, Даніло, Бремер, Сандро, Веа (МакКенні 82), Локателлі (Йилдиз 82), Фаджолі (Погба 66), Рабіо, Камбіазо (Айлінг-Джуніор 66), Влахович, К'єза (Мілік 74)

Болонья: Скорупські, Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Корацца 61), Моро (Домінгес 61), Фергюсон, Ебішер (Аль Аззузі 85), Орсоліні (Карлссон 61), Зіркзеє, Ндой (Фаббіан 90+2)

Попередження: Рабіо 12, Йилдиз 88 — Пош 17

У паралельному матчі Фіорентина приймала на своєму полі Лечче, де також переможця ми не побачили.

Втім, ми побачили більшу кількість забитих м'ячів — команди по два раза обмінялися голами протягом свого очного протистояння.

Після невдалого першого тайму Лечче вдалося відігратися у другій половині зустрічі.

Фіорентина — Лечче 2:2

Голи: Гонсалес, 3, Данкан, 25 — Рафіа, 49, Крстович, 76