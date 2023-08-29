Італія

Клуби обговорюють трансфер за 30 млн євро плюс 2 млн в якості бонусів.

Правий захисник мюнхенської Баварії Бенжамен Павар знаходиться за крок від того, щоб стати новим гравцем міланського Інтера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "нерадзуррі" впевнено у підписанні 27-річного француза, проте прямі контакти з Баварією досі тривають.

Наразі сторони обговорюють трансфер французького захисника за 30 мільйонів євро плюс 2 мільйони в якості бонусів. Потенційна угода просувається.

У минулому сезоні Бенжамен Павар провів за Баварію 43 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.