Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють неаполітанський Наполі та римський Лаціо.

Неаполітанський Наполі та римський Лаціо зіграють у рамках шостого туру італійської Серії A на полі Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Руді Гарсія, після перемоги над Сауссуоло (2:0), залучив до стартового складу Хвічу Кварацхелію ліворуч в атаці.

Мауріціо Саррі, на тлі поразки від генуезької Дженоа (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія.

Запасні: Контіні, Ідасяк, Руї, Натан, Естігор, Дзанолі, Каюсте, Ельмас, Гаетано, Ліндстрьом, Руссо, Распадорі, Сімеоне, Дзербін.



Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьолі, Марушич — Камада, Катальді, Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Запасні: Сепе, Пеллегріні, Патрік, Хісай, Гіла, Весіно, Башич, Педро, Ісаксен, Кастельянос, Гонсалес.

Гра Наполі — Лаціо почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

