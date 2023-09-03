Італія

Гравець поділився думками стосовно переходу.

Тіджані Рейндерс підкреслив своє щастя в Мілані після переходу з АЗ, визнавши, що він "дуже хоче виграти скудетто".

25-річний нідерландський півзахисник приєднався до "россонері" за угодою вартістю близько 20 мільйонів євро, заробивши перехід після вражаючого року в Нідерландах, забивши сім голів і віддавши 12 результативних передач у 54 іграх. Розмовляючи з пресою, Рейндерс спочатку обговорив життя в Мілані та своє щастя в клубі.

"Коли я дивлюся навколо і бачу, де ми можемо жити з нашою сім’єю.. це фантастика. Мілан – це мегаполіс, тут дуже багато хороших ресторанів.

І я граю в одному з найбільших клубів світу. Правда, тут їдять багато макаронів. Я бачу, що буду грати за Мілан ще багато років".

Його запитали, скільки разів він намагався повторювати собі, щоб зрозуміти, чи був перехід до "россонері" мрією.

"Кілька разів на початку. Але це дуже дивно, дуже швидко звикаєш. Спочатку це було абсурдно, я казав собі, подивись, де ти зараз граєш, і як там красиво".

Нідерландський півзахисник розповів про те, як йому допоміг персонал клубу.

"У Мілані є команда з семи чоловік, які готові до всіх гравців. Вони допомагають знайти будинок і таке інше.

Це знімає багато турбот, тому ви можете зосередитися на футболі. Крім того, команда була дуже доброзичливою. Вони також допомагають мені з тактикою та перекладом з італійської на англійську".

Рейндерс розповів про історію голландських зірок у Мілані.

"Якщо ви покажете свої якості, вас сприймуть серйозно. Коли я в спортзалі, я бачу Зал слави. Там ви також бачите Гулліта та Ван Бастена з Золотим м’ячем.

Тут, у Мілані, вони дуже раді мати голландського гравця. Вони називають мене "Power Reijnders", що смішно, як Power Rangers. Вони придумують усілякі речі". Нинішня кампанія тільки почався, ми на правильному шляху. Я дуже хочу виграти скудетто. Я не вигравав жодного трофея в своєму житті, я хочу, щоб перший був у цьому прекрасному клубі".

Рейндерс вже справив сильне враження в Мілані, віддавши результативну передачу в своїх перших трьох матчах за клуб, і виглядає тим, хто підходить для команди Стефано Піолі.