Італія

Твіттер відомого італійського інсайдера спростував чутки про новий контракт лівого вінгера Наполі.

Деякі італійськи ЗМІ нещодавно повідомили, що "партенопеї" зв‘язалися з представниками грузинського півзахисника з приводу перепідписання діючого контракту. "Це нісенітниця" — офіційно заявило Наполі.

"Ніхто з нашого клубу не обговорював новий контракт з Кварою, який закінчується через чотири роки. Ніякі перемовини взагалі не ведуться", — уточнюють в офісі неополітанців.

У минулому сезоні Хвіча Кварацхелія у 43 матчах забив 14 м‘ячів та віддав 17 гольових передач.

У сезоні-2023/24 на його рахунку 2 неповних матчі, в яких він відзначився 1 гольовим пасом.