Італія

"Россонері" спробують взимку підписати Хуана Міранду.

Лівий захисник Бетіса Хуан Міранда потрапив до списку предметних трансферних цілей Мілана. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго.

За інформацією джерела, "россонері" у січні планують зробити спробу підписати 23-річного іспанця.

Відзначається, що клуб італійської Серії А бачить у Міранді потенційного наступника для одного з ключових своїх гравців Тео Ернандеса.

У минулому сезоні іспанський лівий фулбек провів за Бетіс 31 поєдинок у всіх турнірах, у яких він забив 3 голи та віддав 5 асистів. Портал Transfermarkt оцінює Хуана Міранду в 9 мільйонів євро.