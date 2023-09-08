Італія

Клуби все ще не розібралися з оплатою трансферу португальського нападника.

Лісабонський Спортінг продовжує тиснути на Лілль у питанні сплати за трансфер Леау, повідомляє італійський портал calciomercato.com.

Зазначається, що у 2018-му році Леау відчув, що може в односторонньому порядку розірвати контракт із "левами", так як тренувальний майданчик клубу зазнав нападу ультрас. У підсумку, гравець на правах вільного агента підписав контракт з французьким Ліллем, після чого перебрався у Мілан за 30 мільйонів євро.

Наразі Спортінг намагається все ж змусити французів заплатити 45 мільйонів євро відступних, прописаних в оригінальному контракті гравця. Цього тижня португальці опублікували свій офіційний баланс, який дозволив аналітикам точно побачити, що ж сталося цього року.

Лілль компенсував Спортінгу 19,6 мільйонів євро в якості штрафу за перехід Леау. Навіть самому гравцеві довелося свого часу відмовитися від п'ятої частини (533 тисячі євро) тодішньої сезонної зарплати у Мілані, щоб допомогти вирішити кризову ситуацію.

Лісабонці задоволені сплатою з боку гравця, але все ще вимагають більшого від французького Лілля.