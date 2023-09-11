Італія

Представник бельгійця прокоментував перехід свого клієнта до Роми.

Агент Себастьєн Ледур розповів, як саудівці допомогли Ромі орендувати Ромелу Лукаку.

"Обговорювати оренду на початку літнього трансферного вікна було складно, якщо не неможливо. Справжні зміни сталися після того, як на міжнародний ринок вийшли клуби із Саудівської Аравії.

Вони встановили настільки високу планку з погляду сум, які пропонувалися європейським клубам та Челсі зокрема, що іншим командам з Європи стало вкрай важко їх повторювати.

Тож з одного боку була готовність клубу продати гравця, а з іншого боку – бажання отримати максимальну суму, і на її виплату були здатні, очевидно, лише саудівці. А гравець мав дуже чіткий намір залишитися в Європі та взяти участь у європейських змаганнях", — наводить слова Ледура RTL.

Нагадаємо, що у підсумку Лукаку перейшов у Рому з Челсі на правах річної оренди.