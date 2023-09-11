Італія

Клуб з міста Салерно втратив свого найкращого гравця.

Центральний нападник Салернітани Булає Діа отримав м'язову травму під час тренування у складі збірної Сенегалу. Через це йому доведеться пропустити товариську гру проти збірної Алжиру та дві найближчі зустрічі в рамках Серії А, повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

Враховуючи той факт, що з центральних нападників одного з аутсайдерів італійського чемпіонату у цьому сезоні забивав лише Діа, втрата сенегальця для Салернітани є вкрай важкою.

В минулому сезоні Булає Діа став справжнім відкриттям Серії А відігравши 33 матчі, в яких він забив 16 м‘ячів та віддав 6 гольових передач.