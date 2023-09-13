Італія

Генуезький клуб хоче підсилитися досвідченим півзахисником.

Пайтім Касамі найближчим часом приєднається до клубу Серії В Сампдорії. Таку інформацію оприлюднив шановний в світі футболу інсайдер Фабріцио Романо.

Контракт буде підписано до літа 2024 року з можливістю пролонгації ще на один сезон.

Останнім місцем роботи швейцарського півзахисника був грецький Олімпіакос. У сезоні 2022/23 він відіграв 16 матчів, в яких забив 2 голи, віддав 1 гольову передачу та записав у свій пасив 3 жовті картки.