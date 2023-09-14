Італія

Зірковий ексфорвард Мілана прокоментував майбутнє велике протистояння.

Цими вихідними в рамках четвертого туру італійської Серії A на полі стадіону Джузеппе Меацца відбуватиметься величне протистояння — Інтер у дербі зіграє проти Мілана.

У рамках розігріву перед великою грою італійська преса запитала одного з видатних колишніх нападників "россонері", українця Андрія Шевченка, про його очікування від прийдешньої зустрічі.

"Мені подобається, коли кажуть, що тиск — це перевага. Коли на нас чинився тиск, мені подобалось грати у важливих матчах, і дербі — є одним із джерел цього тиску, особливо міланське.

Коли я грав у своєму першому міланському дербі, я зрозумів, що це означає по-справжньому. Відтоді я готувався до цих ігор по-іншому.

Я думаю, що це буде матч високої якості, тому що обидві команди посилились улітку, особливо Мілан. Вони створили дуже високий рівень стартового складу завдяки іменитим гравцям. Невипадково вони очолюють турнірну таблицю і добре грають на початку сезону.

Повернення на Сан Сіро завжди робить мене щасливим, цей стадіон створив для мене чимало спогаді, і остання гра збірної України в мене особисто викликала велике задоволення. Це матч також був дуже високого рівня", — заявив український колишній футболіст.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 16 вересня, о 19:00.