Італія

Форвард "россонері" прокоментував прийдешню зустріч.

Американський нападник Крістіан Пулішич завершив цьогорічну літню трансферну кампанію переходом із лондонського Челсі до італійського Мілана за 20 млн євро.

А вже незабаром 24-річний виконавець матиме нагоду вперше зіграти в дуже принциповому для його нового клубу протистоянні — міланському дербі проти Інтера на Джузеппе Меацца.

За кілька днів до поєдинку американець поділився власними очікуваннями від гри.

"Мілан — для мене це було кохання з першого погляду. Особливо коли я побачив уболівальників. Я ніколи не відчував такої пристрасті.

Я грав на одних із найкращих стадіонів у світі, але Сан Сіро є одним із найбільш вражаючих. Я також пам’ятаю атмосферу, яка була на цьому стадіоні, коли я ще приїздив сюди в якості гравця Челсі. Це було неймовірно.

Мілан сильніший за Інтер? Дербі — ідеальна можливість дізнатися про це. Інтер — сильна команда, і проти них важко грати, що також продемонстрував фінал Ліги чемпіонів.

Вони вміють дуже добре захищатися з низьким блоком і в той же час мають здатність забивати голи на контратаках. Я мрію забити гол чи віддати результативну передачу, що завжди приємно.

Я з нетерпінням хочу зіграти в дербі та в Лізі чемпіонів, не можу дочекатись цього. Я в захваті від конкуренції.

Скудетто? Ми впевнені в нашій перемозі. У нас є сильні гравці, також прийшли не менш чудові гравці, є божевільне поєднання талантів. Ми дійсно можемо виграти чемпіонат, нам просто потрібно продовжувати так працювати і грати надалі, як ми це зараз робимо.

Ми чудово почали сезон, я це відчуваю та бачу на власні очі. Тож ми зробимо все можливе для того, аби перемагати й надалі. Я хочу вигравати з Міланом усе, що тільки можливо, що, зрештою, завжди є найважливішим для спортсмена.

Піолі? О, це дуже складний тренер. Іноді це з ним може бути важко. Він різко висловлює свою думку, але мені це подобається, бо це те, що я шукаю в кожному тренері. Мені подобається, що він говорить те, що думає", — заявив американський виконавець.

Пулішич у трьох стартових матчах за Мілан забив два голи.

Гра Інтер — Мілан відбудеться 16 вересня, о 19:00.