Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 4-го туру чемпіонату Італії, який пройде 16 вересня і розпочнеться о 16:00.

Перед міланським дербі, вболівальники можуть "розігрітися" та подивитися поєдинок між Ювентусом та Лаціо.

Ювентус — Лаціо

Субота, 16 вересня, 16:00, стадіон Альянц Стадіум, Турін. Арбітр зустрічі — Фабіо Мареска

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Центральним матчем четвертого туру чемпіонату Італії, безумовно, буде матч Інтера проти Мілана на Джузеппе Меацца, а за три години до цієї події глядачі мають змогу переглянути поєдинок Ювентус – Лаціо.

Минулого туру туринський клуб зумів здолати Емполі, за який виступає українець Віктор Коваленко. Матч міг скластися краще для Ювентуса, якби Душан Влахович реалізував пенальті в першому таймі, а так питання з переможцем вирішилося лише під кінець зустрічі, коли Федеріко К'єза забив другий гол.

Щодо Лаціо, то до міжнародної паузи колектив Мауріціо Саррі сенсаційно на виїзді обіграв Наполі. Голами відзначилися Луїс Альберто та Дайчі Камада, а у господарів – Пйотр Зелінські. До речі, це була перша перемога Лаціо у цьому розіграші Серії А.

Якщо дивитися на останні п'ять матчів між Ювентусом та Лаціо, то у римлян одна перемога, а у туринців – три вікторії за цей самий проміжок. Ще один раз поєдинок завершувався нічиєю.

За версією букмекерів, Ювентус – фаворит зустрічі: перемога команда Аллегрі оцінюється коефіцієнтом 1.90, а команди Саррі – 4.60. Якщо буде нічия, то пропонується показник 3.60.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Перін – Данило, Бремер, Гатті – Веа, Міретті, Рабіо, Локателлі, Костич – Влахович, Мілік

Лаціо: Проведель – Хісай, Романьолі, Марушич, Казале – Альберто, Камада, Катальді – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Очні зустрічі:

Поточна форма:

Ювентус

Лаціо

Бомбардири:

Ювентус

Лаціо