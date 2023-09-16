Італія

Туринці знову потрапили в непріємну ситуацію.

Португальська зірка вирішила подати до суду на свою колишню команду через невиплату частини зарплатні під час пандемії Covid-19. Про це на своєму сайті пише La Gazzetta dello Sport.

Після запиту документів із туринської прокуратури, Роналду вирішив подати до суду. Фактично, футболіст, який зараз грає у Саудівській Аравії хоче отримати гроші, які він погодився не брати під час карантину, з умовою виплати після скасування всіх карантинних заходів. В Італії обмеження були скасованні ще минулого року, але з того часу Ювентус жодним чином не намагався розплатитися з колишнім гравцем.

Криштіану Роналду вимагатиме у "Старої сеньори" 19.9 млн.євро.

38-річний гравець збірної Португалії виступав за Ювентус з 2018 по 2021 рік. За три сезони він зіграв 134 матчі в яких забив 101 м'яч та віддав 22 гольові передачі.