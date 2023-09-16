Італія

Три результативні дії Мхітаряна допомогли Інтеру розтрощити Мілан у Derby della Madonnina

Колектив Стефано Піолі розсипався в першій половині гри, після чого кволої спроби відігратись не вистачило для того, аби подолати принципових суперників.

Інтер — Мілан, Getty Images

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Інтер — Мілан 5:1

Голи: Мхітарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 (пен.), Фраттезі, 90+3 — Леау, 57



Інтер: Зоммер — Дарміан, Ачербі, Бастоні (де Врей, 74) — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 64), Чалханоглу (Асслані, 80), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 64) — Мартінес, Тюрам (Арнаутович, 64).



Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 77), Тіав, К’єр, Ернандес — Лофтус-Чік (Муса, 86), Крунич, Рейндерс (Йович, 77) — Пулішич (Чуквезе, 56), Жиру (Окафор, 76), Леау.



Попередження: Чалханоглу, Фраттезі — Тіав, Ернандес