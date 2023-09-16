Італія

"Стара сеньора" не збирається втрачати свого основного вінгера.

Син відомого італійського нападника Енріко К'єзи, Федеріко К'єза блискуче розпочав сезон 2023/24 у складі команди Массіміліано Аллегрі. Влітку були вже звичні для вболівальників розмови про перехід італійця у склад Ліверпуля, але на щастя для "Юве" розмовами вони так й залишилися.

Восени Ювентус почне перемовини з представниками Федеріко К'єзи стосовно пролонгації діючої угоди. Про це в своєму твіттері повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі контракт півзахисника збірної Італії з "зебрами" діє до літа 2025 року. Трансфермаркт оцінює італійця у 40 млн. євро.

У цьому сезоні К'єза зіграв за Ювентус 4 матчі та забив 3 голи.