Італія

Колектив Жозе Моурінью не залишив шансів супернику.

У рамках четвертого туру чемпіонату Італії Рома на своєму полі приймала Емполі. Результат зустрічі вже був ясний у першому таймі: римляни забили два голи вже до восьмої хвилини, а третій гол стався на 35-й.

У другому таймі Рома забила ще чотири м'ячі, зробивши рахунок розгромним – 7:0.

Зазначимо, що українець Віктор Коваленко на поле так і не вийшов у цьому матчі.

Рома - Емполі 7:0

Голи: Дібала 2 (з пенальті), 55, Саншеш 8, Грассі 35 (автогол), Крістанте 80, Лукаку 82, Манчіні 86.

Рома: Патрісіу, Манчіні, Льоренте, Н'Діка, Крістенсен, Крістанте, Паредес (Пагано 75), Саншеш (Бове 46), Спінаццола (Ель-Шаараві 83), Дібала (Белотті 64), Лукаку (Азмун 83).

Емполі: Беріша, Берешинськи, Валюкевич (Ісмаїлі 46), Луперто, Пеццелла, Грассі, Фаццині (С. Бастоні 46), Мале, Канчелльєрі (Бальданці 60), Дестро (Капуто 60), Камбіагі (Шпенді 83).

Попередження: Дібала 38, Саншеш 39 — Канчелльєрі 39, Мале 58.