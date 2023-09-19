Італія

Гравець вчергове вибув на досить тривалий строк.

Центральний захисник Мілана Маттіа Кальдара переніс операцію на правій щиколотці, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

Орієнтовно, 29-річний гравець відновлюватиметься близько трьох місяців. Італієць був у заявці команди на Лігу чемпіонів, але тепер, скоріше за все, пропустить всі матчі групового етапу, останній з яких (проти Ньюкасла на виїзді) відбудеться 13-го грудня.

Кальдара є досить травматичним гравцем. Раніше, граючи за Аталанту у сезоні 2020/21 він також пропустив близько 3-х місяців. У складі Мілана у сезоні 2018/19 через травми він зіграв лише у двох матчах.