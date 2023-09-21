Лаутаро може надовго залишитися на Джузеппе Меацца.
Лаутаро Мартінес, Getty Images
21 вересня 2023, 15:06
Керівництво міланського Інтера почали перемовини з представниками свого аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса. Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.
Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта розповів, що міланський клуб має намір продовжити контракт із нападником Лаутаро Мартінесом.
"Ми ведемо переговори щодо продовження контракту з Лаутаро Мартінесом. Він хоче залишитись у нашому клубі".
Діючий контракт аргентинця розрахований до кінця сезону 2025/26. Трансфермаркт оцінює гравця збірної Аргентини у 85 млн. євро.
У сезоні 2023/24 на клубному рівні Лаутаро Мартінес провів п'ять матчів, забив шість голів та віддав дві гольові передачі.
У середу, Лаутаро
врятував Інтер
від поразки у матчі проти іспанського Реал Сосьєдад
у рамках першого туру Ліги чемпіонів. Відео огляд цього двобою можна подивитися
на нашому сайті.