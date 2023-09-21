Італія

Лаутаро може надовго залишитися на Джузеппе Меацца.

Керівництво міланського Інтера почали перемовини з представниками свого аргентинського нападника Лаутаро Мартінеса. Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Генеральний директор "нерадзуррі" Джузеппе Маротта розповів, що міланський клуб має намір продовжити контракт із нападником Лаутаро Мартінесом.

"Ми ведемо переговори щодо продовження контракту з Лаутаро Мартінесом. Він хоче залишитись у нашому клубі".

Діючий контракт аргентинця розрахований до кінця сезону 2025/26. Трансфермаркт оцінює гравця збірної Аргентини у 85 млн. євро.

У сезоні 2023/24 на клубному рівні Лаутаро Мартінес провів п'ять матчів, забив шість голів та віддав дві гольові передачі.