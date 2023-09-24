Діючий чемпіон Італії міг вирвати мінімальну перемогу, проте Віктор Осімген не реалізував пенальті.
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24 вересня 2023, 22:02
У рамках п'ятого туру італійської Серії А Наполі вирушив у гості до Болоньї, де фінальний свисток зафіксував нічию.
У цьому протистоянні команди не забивали, проте на 72-ій хвилині неаполітанці могли вирвати мінімальну перемогу, проте Віктор Осімген не реалізував пенальті.
У підсумку фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Болонья — Наполі 0:0
Болонья: Скорупські, Пош (Де Сільвестрі 10), Лукумі (Калафіорі 66), Беукема, Крістіансен, Фройлер (Ель Аззузі 82), Ебішер, Фергюсон, Карлссон (Орсоліні 81), Зіркзеє, Ндой (Салемакерс 65)
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівера (Руї 46), Лоботка (Каюст 86), Ангісса, Зелінські, Распадорі (Політано 67), Осімген (Сімеоне 86), Кварацхелія (Елмас 76)
Попередження: Ебішер 30, Ндой 55, Скорупські 72, Фройлер 81 — Олівера 6, Лоботка 40, Кварацхелія 53, Політано 81
Нереалізований пенальті: Осімген, 72 (неточно)