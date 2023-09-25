Італія

Ексгравець Шахтаря досить надовго вибув з гри.

Бразильський правий захисник Фіорентини Додо травмувався у грі проти Удінезе, ситуація потребує хірургічного втручання, повідомляє Sky Sport Italia.

Додо вийшов у старті на попередню гру флорентійців у Серії А, але зіграв лише 6 хвилин і був замінений внаслідок пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки правого колінного суглоба.

За даними італійського порталу, 24-річний бразилець пропустить через таку травму близько півроку.

У цьому сезоні Додо відіграв за Фіорентину 269 хвилин у 5-ти матчах італійського чемпіонату, а також повністю зіграв два матчі кваліфікації Ліги конференцій.