Італія

Іспанець може опинитися у складі команди Стефано Піолі.

Мілан знаходиться у пошуках другого вибору на позицію лівого латераля і у приоритеті розглядає гравця Бетіса Хуана Міранду.

Балло-Туре поїхав до Фулгема в останні години літнього трансферного вікна, через що "россонері" залишилися на сезон з номінально одним лівим захисником Тео Ернандесом.

На вихідних проти Верони, на позиції француза грав Алессандро Флоренці, який залишив приємне враження від своєї гри у Стефано Піолі, але все одно у Casa Milan взимку хочуть бачити Хуана Міранду. Для цього, представники "россонері" домовилися зустрітися з оточенням іспанського футболіста під час міжнародної паузи. Таку інформацію поширив сайт football-italia.net.

Діючий контракт Міранди з Бетісом закінчується вже наступного літа. Трансфермаркт оцінює іспанця у дев'ять мільйонів євро.

У цьому сезоні лівий латераль зіграв за свій клуб чотири матчі, не відзначившись результативними діями.