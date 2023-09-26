Італія

Аргентинського нападника дуже хотів придбати Брентфорд.

Правий вінгер Фіорентини Ніколас Гонсалес продовжив контракт з клубом, повідомляє офіційний сайт "фіалок".

Нова угода 25-річного аргентинця розрахована до липня 2028 року. Попередня втрачала чинність у 2026-му.

У цьому сезоні Гонсалес провів за Фіорентину 7 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та асистом. Портал transfermarkt вважає його найдорожчим гравцем свого клубу (30 млн євро).

Минулого літа вінгер був близьким до переходу у Брентфорд, але трансфер так і не відбувся, попри дуже предметний інтерес "бджіл". Повідомлялося, що англійці пропонували за гравця близько 35 млн фунтів стерлінгів.