Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 вересня 2023 року, 21:45.

У поєдинку шостого туру італійської Серії A туринський Ювентус переміг на власному полі Лечче.

Команда Массіміліано Аллегрі провела потужний перший тайм у плані атакувальних дій, але розпечатати чужі ворота так і не змогла.

Цей недолік Юве компенсував після перерви, коли на 57 хвилині Мілік оформив свій гол, який у підсумку став єдиним на обидві команди цього вечора.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Лечче в 6 турі італійської Серії A:

Ювентус — Лечче 1:0

Гол: Мілік, 57

Ювентус: Щенсни — Даніло, Бремер, Ругані (Гатті 71), МакКенні (Веа 87), Фаджолі (Міретті 86), Локателлі, Рабіо, Камб`ясо (Костич 71) — К'єза, Мілік (Влахович 78)

Лечче: Фальконе — Венуті (Жандрей 63), Понграчич, Баширотто, Доргу - Рамадані (Каба 69), Уден (Рафья 63), Блен (Пікколі 81) — Алмквіст, Крстович, Стрефецца (Сансоне 63)

Попередження: К'єза, Рабьо — Рамадані, Рафья, Каба, Крстович

Вилучення: Каба 90+3 (друга жовта).