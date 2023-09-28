Завершились два матчі Серії А.
Фрозіноне - Фіорентина, getty images
28 вересня 2023, 21:27
В рамках шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Фіорентина грала проти Фрозіноне та втратила нічийний результат.
Гонсалес відкрив рахунок на 19 хвилині, проте у середині другої половини гри пропустила після точного удару Суле.
Фрозіноне — Фіорентина 1:1
Голи: Суле, 70 — Гонсалес, 19
В іншій зустрічі Серії А Монца приймала на своєму полі Болонью. Команди за дев'яносто хвилин так і не відзначились забитими голами.
До того ж наприкінці зустрічі Салемакерс отримав два попередження за неспортивну поведінку та покинув поле.
Монца — Болонья 0:0