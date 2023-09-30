Італія

Сербський форвард міг перейти до лондонського клубу в рамках обміну на Ромелу Лукаку.

Технічний директор туринського Ювентуса Крістіано Гвінтолі підтвердив інформацію про те, що минулого літа нападник його команди Душан Влахович міг опинитися в лондонському Челсі.

"Ми отримували офіційну пропозицію від Челсі щодо Душана Влаховича, проте вона була недостатньо великою.

Ми були готові прийняти важливу пропозицію, але Челсі так і не підвищив ставки, тому ідея обміну на Ромелу Лукаку провалилася", — цитує слова Крістіано Гвінтолі журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус готує продовження контракту з Душаном Влаховичем.