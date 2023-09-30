Італія

Португалець згадав від чого він відмовився влітку.

Після поразки у Генуї від Дженоа (1:4), Рома готується прийняти на Стадіо Олімпіко Фрозіноне. Напередодні матчу головний тренер римлян Жозе Моурінью виступив на прес-конференції.

"Я думав, що рахунок 7:0 проти Емполі та перемога у Лізі Європи скинули важкість із гравців, але цього не сталося. У Генуї я очікував спадкоємності, покращення, але цього не теж не сталося.

Завтра ми маємо набратися сміливості прийняти реакцію вболівальників, яка може бути фантастичною підтримкою або проявом розчарування. Нам потрібна повага до цього прояву, позитивна чи негативна.

Влітку я отримав найбільшу, найбожевільнішу пропозицію про роботу, яку я коли-небудь отримував і я відхилив її. Я дав слово гравцям, вболівальникам та клубу.

Через три місяці здається, що проблема в мені. Я не прийму цього, тому що це неправда", — наводить слова Моурінью La Gazzetta dello Sport.

Матч сьомого туру італійської Серії А між Ромою та Фрозіноне відбудеться першого жовтня о 21:45 за київським часом.