Італія

Команда Руді Гарсії здобула впевнену перемогу.

У рамках сьомого туру італійської Серії А, відкриття старту сезону Лечче вдома приймав діючого чемпіона Італії Наполі.

Вже на 16-й хвилині зустрічі центральний захисник "неаполітанців" Лео Естігор відкрив рахунок матчу. На старті другого тайму нігерійський нападник гостей Віктор Осімген зробив рахунок 0:2 на користь своєї команди. Під завісу зустрічі Наполі ще двічі розписалися у воротах Фальконе, довівши рахунок матчу до непристойних 0:4. Голами відзначилися гравці, що вийшли на заміну, Джанлука Гаетано та Маттео Політано з пенальті.

Лечче — Наполі 0:4

Голи: Естігор 16, Осимген 51, Гаeтано 88, Політано (пен.) 94

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло (Доргу 61) — Рафья (Уден 61), Рамадані, Блен (Гонсалес 61) — Стрефецца (Пікколі 71), Алмквіст (Корфіцен 82), Крстович

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олiвера — Зелінські (Гаетано 83), Замбо-Ангiсса, Лоботка (Каюсте 76) — Кварацхелія (Распадорі 58), Сiмеоне (Осімген 46), Ліндстрьом (Політано 58)

Попередження: Галло 36, Рамадані 57, Гонсалес 81 - Сiмеоне 17, Кварацхелія 33