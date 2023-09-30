Італія

При цьому, аргентинець з'явився на полі на 54-й хвилині гри.

У рамках сьомого туру чемпіонату Італії Інтер вирушив у гості до Салернітани.

Незважаючи на те, що міланський клуб контролював перебіг зустрічі, у першому таймі забити гол не вдалося.

Сімоне Індзагі зачекав до 54-ї хвилини, після чого зробив потрійну заміну. Зокрема, замість Алексіса Санчеса на поле вийшов Лаутаро Мартінес, який став героєм зустрічі.

Аргентинський нападник оформив покер, забивши на 62, 77, 85 та 89-й хвилинах.

Салернітана — Інтер 0:4

Голи: Мартінес, 62, 77, 85 (з пенальті), 89.

Салернітана: Очоа, Данілюк (Пірола 86), Дьомбер, Ловато, Бохінен (Стюарт 78), Леговськи, Мартеджані (Маццоккі 71), Кастанос, Брадарич, Ж. Кабрал (Маджоре 78), Діа (Чауна 86).

Інтер: Зоммер, Павар, Де Фрай, Ачербі, Думфріз (Дарміан 79), Клаассен (Мхітарян 54), Чалханоглу (Асллані 54), Барелла (Агуме 86), Аугусто, Алексіс Санчес (Лаутаро Мартінес 55), Тюрам.

Попередження: Ж. Кабрал, Дьомбер — Чалханоглу.