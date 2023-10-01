Завершився матч чемпіонату Італії.
Болонья - Емполі - Getty Images
01 жовтня 2023, 15:38
Болонья вдома розгромила Емполі. Ріккардо Орсоліні оформив хет-трик.
Колектив Тіаго Мотти піднявся на восьме місце в таблиці. Клуб Ауреліо Андреаццолі посідає 19 сходинку.
Болонья — Емполі 3:0
Голи: Орсоліні, 21, 66, 90
Болонья: Скорупські — Корацца (Де Сільвестрі, 68), Бейкема, Калафіорі, Крістіансен — Моро (Ель-Аззузі, 54), Фройлер (Ебішер, 68) — Орсоліні, Фергюсон, Ндоє (Лікоянніс, 86) — Зіркзе (Ван Гойдонк, 86)
Емполі: Беріша — Ебуехі, Валукєвич, Луперто, Какаче (Бастоні, 69) — Марін, Раноккія (Фацціні, 59), Малех — Бальданці (Дестро, 69) — Капуто (Шпенді, 79), Камб'ягі (Канчелльєрі, 59)
Попередження: Корацца, Ель-Аззузі — Какаче, Валукєвич, Раноккія, Канчелльєрі