Болонья вдома розгромила Емполі. Ріккардо Орсоліні оформив хет-трик. 

Колектив Тіаго Мотти піднявся на восьме місце в таблиці. Клуб Ауреліо Андреаццолі посідає 19 сходинку.  

Болонья — Емполі 3:0 

Голи: Орсоліні, 21, 66, 90 

Болонья: Скорупські — Корацца (Де Сільвестрі, 68), Бейкема, Калафіорі, Крістіансен — Моро (Ель-Аззузі, 54), Фройлер (Ебішер, 68) — Орсоліні, Фергюсон, Ндоє (Лікоянніс, 86) — Зіркзе (Ван Гойдонк, 86) 

Емполі: Беріша — Ебуехі, Валукєвич, Луперто, Какаче (Бастоні, 69) — Марін, Раноккія (Фацціні, 59), Малех — Бальданці (Дестро, 69) — Капуто (Шпенді, 79), Камб'ягі (Канчелльєрі, 59)  

Попередження: Корацца, Ель-Аззузі — Какаче, Валукєвич, Раноккія, Канчелльєрі 