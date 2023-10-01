Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Аталанта та Ювентус не забили голів у матчі 7 туру Серії А. Ближче до забитого голу за статистичними показниками був колектив Джан П'єро Гасперіні, проте конвертувати це у забиті м'ячі не вдалося.

Нічия дозволила команді Массіміліано Аллегрі обійти конкурента в таблиці та увійти до топової четвірки і позиції Ліги чемпіонів. Бергамаски посідають п'яту сходинку.

Аталанта — Ювентус 0:0

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Колашинац, 65) — Дзаппакоста (Гольм, 82), де Рон, Едерсон, Руджері (Баккер, 86) — Копмайнерс, Лукман (Муріель, 65) — де Кетеларе (Пашалич, 82)

Ювентус: Щенсний — Гатті, Бремер (Ругані, 84), Данілу — Маккенні (Веа, 84), Фаджолі (Міретті, 68), Локателлі, Рабіо, Камб'ясо (Костич, 68) — Кін (Їлдіз, 75), К'єза

Попередження: Гольм — Рабіо, Данілу