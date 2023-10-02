Італія

Іспанець вже сім років грає на Стадіо Олімпіко.

Півзахисник Луїс Альберто найближчим часом підпише новий контракт з Лаціо. Про це повідомляє footballnews24.it

Нова угода одного з найкращих асистентів італійської Серії А з "орлами" буде розрахована до літа 2027 року з можливістю пролонгації ще на один сезон для клубу. Іспанець отримуватиме чотири мільйони євро на рік.

Діючий контракт діє до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 18 млн. євро.

Цього сезону Луїс Альберто зіграв за Лаціо вісім матчів, забив два голи та віддав дві гольові передачі.