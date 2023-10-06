У звіті зазначається, що негативний вплив на доходи та витрати за підсумками фінансового року 2022/23 справили результати італійських та міжнародних судових розглядів.

Туринський клуб проінформував, що збільшить акціонерний капітал на 200 млн. євро. 63,8% (128 млн. євро) цієї суми має покрити компанія Exor (мажоритарний акціонер Ювентуса), а решту – інші акціонери.

Це третє підвищення капіталу за останні 5 років після збільшення на 300 млн. євро у 2019 році та на 400 млн. євро у 2021 році.