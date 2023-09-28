Фінансовий стан "россонері" поліпшується.
Офіс Мілану, Getty Images
28 вересня 2023, 15:53
Мілан закінчив сезон із чистим прибутком вперше з 2006 року. Виторг клубу за сезон 2022/2023 склав понад 400 млн. євро. Про це повідомляє
сайт calcioefinanza.it.
Зазначається, що це стало можливим завдяки спортивним результатам, а також підвищенню комерційних та спонсорських доходів. Прибуток клубу склав, близько шести мільйонів євро. Востаннє клуб закривав фінансовий рік у плюс у далекому 2006 році. Тоді прибуток дорівнювався двом з половиною мільйонам євро.
У попередньому фінансовому році Мілан зазнав збитків у розмірі 66 млн. євро.