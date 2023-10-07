Італія

Підопічні Тьяго Мотти не поступилися лідеру чемпіонату Італії.

У рамках восьмого туру італійської Серії А міланський Інтер приймав Болонью на Стадіо Джузеппе Меацца. Команди не зуміли виявити сильнішого у матчі з чотирма забитими м'ячами.

Більшою частиною голів команди відзначилися ще у перші 20 хвилин зустрічі. Спочатку Інтер сформував перевагу у два м'ячі, а потім лідер гостей Рікардо Орсоліні скоротив відставання Болоньї завдяки результативному удару з пенальті. Рахунок знову став рівним вже у другому таймі, коли Льюїс Фергюсон асистував Джошуа Зіркзе.

Таким чином, Болонья Тьяго Мотти продовжила свою серію без поразок до семи поєдинків, а Інтер вже у цьому турі може втратити перше місце у турнірній таблиці. Для цього Мілан має перемогти Дженоа на виїзді.

Інтер — Болонья 2:2

Голи: Ачербі, 11, Мартінес, 13 — Орсоліні, 19 (пен.), Зіркзе, 52

Гол Алексіса Санчеса (Інтер) на 60-й хвилині скасували через офсайд

Попередження: Мартінес, 57, Індзагі, 71, Бастоні, 90 — Ндоє, 33, Фергюсон, 90+4, Беукема, 90+5

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Куадрадо, 55), Барелла, Чалханоглу (Асллані, 83), Мхітарян (Фраттезі, 76), Дімарко (Аугусто, 55) — Тюрам (Санчес, 55), Мартінес

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Корацца, 82), Беукема, Калафіорі, Лікоянніс — Орсоліні (Ель-Аззузі, 83), Ебішер, Фергюсон, Фройлер, Ндоє (Салемакерс, 61) — Зіркзе (ван Гойдонк, 77)