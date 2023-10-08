Італія

Нігерійським гравцем продовжують цікавитися топ-клуби.

Оптимізм президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса щодо нігерійського нападника Віктора Осімгена ризикує залишитися простою ілюзією, пише італійський портал calciomercato.

Нещодавно між клубом та гравцем виникла делікатна ситуація. У соцмережах неаполітанців з'явилися кілька відео з Осімгеном, які розлютили нападника та його оточення.

До того ж, гравцем продовжують цікавитися європейські топ-клуби та клуби з Саудівської Аравії, а його контракт з Наполі втрачає чинність наприкінці червня 2025 року. Хоча б чуток про можливе продовження угоди поки що не було.

За даними calciomercato, замінити Осімгена могли б наступні нападники: Габріел Жезус, забрати якого з Арсеналу буде непросто, Альваро Мората з Атлетіко та Джонатан Девід з Лілля, який міг би піти тим же шляхом, що й нігерієць раніше (також перейшов у Наполі з Лілля). Щодо канадця Наполі доведеться подолати конкуренцію з боку Мілана.