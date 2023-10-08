Туринці планують орендувати футболіста у січні з правом викупу по закінченню цього сезону.

Зазначається, що "зебри" готові покрити 50% зарплати Санчо в рамках орендного договору з Манчестер Юнайтед. В майбутньому, вартість трансферу може коштувати італійцям близько 60 млн. фунтів стерлінгів.

Діючий контракт Санчо з "манкуніанцями" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює англійця у 45 млн. євро.