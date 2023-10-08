Італія 08 жовтня 2023, 15:46 Ювентус хоче орендувати Санчо Англієць скоріш за все взимку покине МЮ. Джейдон Санчо, Getty Images 08 жовтня 2023, 15:46 Ювентус готовий взяти у оренду вінгера Манчестер Юнайтед Джейдона Санчо. Про це повідомляє сайт goal.com. Туринці планують орендувати футболіста у січні з правом викупу по закінченню цього сезону. Зазначається, що "зебри" готові покрити 50% зарплати Санчо в рамках орендного договору з Манчестер Юнайтед. В майбутньому, вартість трансферу може коштувати італійцям близько 60 млн. фунтів стерлінгів. Діючий контракт Санчо з "манкуніанцями" розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює англійця у 45 млн. євро. Цього сезону, вінгер збірної Англії через конфлікт з головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом зіграв за клуб лише 76 хвилин, не відзначившись результативними діями. Люди Джейдон Санчо Команди Манчестер Юнайтед Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте