Англієць готовий піти взимку.
Санчо та Тен Гаг, getty images
07 жовтня 2023, 12:14
Джейдон Санчо з великою долею ймовірності більше не зіграє за Манчестер Юнайтед після сварки з Еріком Тен Гагом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, англійський вінгер готовий покинути команду в січні, а його стосунки з тренером остаточно зіпсовані.
Зазначимо, що інтерес до Санчо приписували Боруссії Д та Крістал Пелас.
Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що група гравців Манчестер Юнайтед на чолі з Магвайром, Рашфордом та Шоу закликали англійця вибачитися перед нідерландським фахівцем, щоб врятувати свою кар'єру на Олд Траффорд.