Англія

Англієць готовий піти взимку.

Джейдон Санчо з великою долею ймовірності більше не зіграє за Манчестер Юнайтед після сварки з Еріком Тен Гагом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, англійський вінгер готовий покинути команду в січні, а його стосунки з тренером остаточно зіпсовані.

Зазначимо, що інтерес до Санчо приписували Боруссії Д та Крістал Пелас.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що група гравців Манчестер Юнайтед на чолі з Магвайром, Рашфордом та Шоу закликали англійця вибачитися перед нідерландським фахівцем, щоб врятувати свою кар'єру на Олд Траффорд.