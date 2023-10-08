Колектив Руді Гарсії знову провів невдалий поєдинок.
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08 жовтня 2023, 23:49
У рамках восьмого туру чемпіонату Італії Наполі на своєму полі приймав Фіорентину.
Колектив Руді Гарсії несподівано поступився "фіалкам", хоча виступи Наполі цього сезону складно назвати стабільними.
Наполі — Фіорентина 1:3
Голи: Осімген 45+4 — Брекало 7, Бонавентура 63, Н. Гонсалес 90+3.
Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівера, Ангісса (Распадорі 32), Лоботка (Ліндстрем 77), Зелінські (Гаетано 77), Політано (Каюст 57), Осімген (Сімеоне 77), Кварацхелія.
Фіорентина: Терраччьяно, Кайоде (Раньєрі 83), Міленкович, Кварта, Парізі, Артур (Інфантіно 83), Данкан (Мандрагора 83), Бонавентура, Іконе (Комуццо 88), Нзола, Брекало (Н. Гонсалес 73).
Попередження: Сімеоне 90+1, Каюст 90+4 — Терраччьяно 45+3, Кварта 69, Бонавентра 70, Раньєрі 89.