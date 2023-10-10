Італія

Брат керманича Інтера близький до повернення у футбол.

Філіппо Індзагі може невдовзі отримати нове робоче місце в італійському чемпіонаті, повідомляє журналіст DAZN Ораціо Аккомандо.

За даними Аккомандо, між Салернітаною та 50-річним спеціалістом досягнута домовленість, яка невдовзі може бути підтверджена офіційно. У такому випадку, Індзагі підпише контракт, розрахований до липня 2024 року, з можливістю продовження у разі виживання клубу у Серії А.

Таким чином, скоро може бути оголошено про звільнення з Салернітани 53-річного португальця Пауло Соузи. Він був призначений на місце головного тренера у лютому 2023 року.

Станом на зараз, після восьми турів, клуб із Салерно займає передостанню, 19-ту сходинку у турнірній таблиці Серії А. Він входить до трійки команд, які ще не перемагали у цьому сезоні.

Останнім місцем роботи Індзагі був клуб Серії Б Реджина. Він очолював його протягом 40 поєдинків (липень 2022 — серпень 2023) і зумів привести до місця у плей-офф за підвищення до Серії А.