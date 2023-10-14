Італія

Як відомо, спроби вінгера Баварії не увінчалися успіхом.

Кінгслі Коман намагався переконати свого співвітчизника Бенжамена Павара не переходити у міланський Інтер, повідомляє німецький портал SportBILD.

Французький вінгер Баварії сказав тодішньому захиснику мюнхенського клубу, що перехід в Інтер не є "шансом, який випадає один раз у житті", і що він (Павар) має залишитися у клубі ще на сезон, а вже потім спокійно вирішити своє майбутнє.

Коман також стверджував, що Баварія в Європі є більшим клубом, ніж Інтер. Зрештою, як відомо, спроби вінгера не увінчалися успіхом і Павар все ж став гравцем "нерадзуррі", які віддали за нього 30 мільйонів євро.

"Я знаю, що Баварія багато дала мені, завдяки їм я став тим гравцем, яким я є зараз, а також завдяки моїм французьким товаришам по команді. Але Інтер — легендарний клуб і минулого року вони були у фіналі Ліги чемпіонів", — зазначив у коментарі на цю тему французькому Canal+ захисник Інтера.

У цьому сезоні Павар виходив на поле у складі Інтера у п'яти поєдинках, провівши сумарно 450 хвилин (3 матчі у Серії А, 2 у Лізі чемпіонів).